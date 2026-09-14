ТАСС: беспилотник-разведчик США несколько часов летал над Персидским заливом

Над нейтральными водами Персидского залива несколько часов летал американский беспилотник-разведчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
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