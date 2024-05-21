Стали известны новые детали крушения вертолета президента Ирана

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог потерпеть крушение в условиях облачности, а не тумана. Об этом рассказал глава администрации президента Голам-Хоссейн Эсмаили, который был на борту одного из вертолетов, сопровождавших главу государства.
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