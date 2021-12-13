Дело об убийстве экс-депутата Новосибирска Ивана Митряшина передано в суд

46-летнего мужчину зарезал знакомый в загородном доме под Новосибирском.Новосибирск, 13 декабря. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства бывшего депутата горсовета Новосибирска 46-летнего Ивана Митряшина.
46-летнего мужчину зарезал знакомый в загородном доме под Новосибирском.Новосибирск, 13 декабря. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства бывшего депутата горсовета Новосибирска 46-летнего Ивана Митряшина.
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