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В Симферополе временно отключат горячую воду из‑за ремонта котельных

В Симферополе временно отключат горячую воду из‑за ремонта котельных

В столице Крыма предстоят масштабные профилактические работы: с 13 по 26 июля специалисты предприятия «Теплокоммунэнерго» займутся ремонтом оборудования на котельных в переулке Фруктовый и на улице Училищной.

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