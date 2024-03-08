Названа цена самой дешевой студии в Москве

В Москве нашли самую дешевую студию за 4,3 миллиона рублей Всего на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы представлено 6,7 тысяч студий, выяснили в Департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».