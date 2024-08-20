На Смоленщине стартовал дополнительный отбор программы «Земский учитель»

Педагоги требуются в образовательные учреждения четырёх смоленских райцентров Министерство образования и науки региона объявило дополнительный конкурсный отбор претендентов в рамках областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области».
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