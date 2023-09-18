Ситуация усложняется и накаляется с каждым днем. Радует, что благодаря работе российских силовиков вскрываются истинные масштабы проблемы.
Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какие войска с фронта афтырь собрался снимать? В зоне СВО действует 10% от общей численности армии РФ. Росгвардию как раз для таких задач и создавали-кормили-одевали-обували. Дайте команду "фас" и от этих "чайна-таунов" горящие головёшки останутся с обугленными трупами. Никаких переговоров и никакой дипломатии эти кишлачники не понимают, это проходили еще в СА - или ты их гасишь или они собираются в кучу и пытаются подмять тебя. Грубая сила - самый убедительный аргумент для осло..бов.
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14 час.
Silver Kont
Да, и самок с выблядками не жалеть, как бы ими не прикрывались....
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14 час.
Ольга
Сотрудница на работе сегодня рассказала, что у них во дворе на детской площадке бегают не говорящие по-русски дети южных национальностей и играют "в войну" - "расстреливают" русских детей из пластмассовых автоматов. Это то, чему их учат дома.
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6 час.
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