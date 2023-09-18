Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?

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Леонид Ла Рошель

Какие войска с фронта афтырь собрался снимать? В зоне СВО действует 10% от общей численности армии РФ. Росгвардию как раз для таких задач и создавали-кормили-одевали-обували. Дайте команду "фас" и от этих "чайна-таунов" горящие головёшки останутся с обугленными трупами. Никаких переговоров и никакой дипломатии эти кишлачники не понимают, это проходили еще в СА - или ты их гасишь или они собираются в кучу и пытаются подмять тебя. Грубая сила - самый убедительный аргумент для осло..бов.