Тутта Ларсен рассказала нижегородцам, как ребёнку помочь полюбить книгу

Тутта Ларсен и её дочь Марфа Колоскова рассказали нижегородцам, как ребёнку помочь полюбить книгу. Их встреча с читателями прошла на Книжной ярмарке под лозунгом « Человек читающий».
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