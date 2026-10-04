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Нижегородская правда

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Тутта Ларсен рассказала нижегородцам, как ребёнку помочь полюбить книгу

Тутта Ларсен рассказала нижегородцам, как ребёнку помочь полюбить книгу

Тутта Ларсен и её дочь Марфа Колоскова рассказали нижегородцам, как ребёнку помочь полюбить книгу. Их встреча с читателями прошла на Книжной ярмарке под лозунгом « Человек читающий».

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