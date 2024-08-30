В Грузии более 230 НПО обратились за регистрацией по закону об иноагентах

В Грузии более 230 неправительственных организаций (НПО) обратились в Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону «О прозрачности иностранного влияния».
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