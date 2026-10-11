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Рубио обвинил хуситов в атаке на аэропорт в Эр-Рияде

Рубио обвинил хуситов в атаке на аэропорт в Эр-Рияде

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио 11 октября осудил нападение на аэропорт в Эр-Рияде, возложив ответственность за случившееся на членов йеменского движения "Ансар Аллах".

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