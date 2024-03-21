Взрыв на расстоянии тысяч световых лет от Земли создаст "новую" звезду

Звездная система, в которой будет взрыв, известна как T Coronae Borealis (T CrB). Она находится примерно в 3000 световых лет от Земли и состоит из звезды красного гиганта и белого карлика, вращающихся вокруг друг друга.
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