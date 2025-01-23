В России предотвратят рост цен на мясо, масло и яйца

Власти предотвратят скачки цен на мясо, масло и яйца. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 23 января сообщил о выделении 42 млрд рублей на поддержку малых и крупных предприятий АПК, занимающихся, в том числе селекцией и производством мяса и молока.
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