Екатеринбургский суд оставил под арестом фигурантов дела об истязаниях на автомойке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля, ФедералПресс. Ленинский районный суд удовлетворил ходатайства следственных органов и оставил под арестом троих подозреваемых в жестоких истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском.
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