Российский хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки в «Рейнджерс»

Российский хоккеист Артемий Панарин повторил рекорд своего канадца Уэйна Грецки, став пятым игроком в истории клуба «Нью-Йорк Рейджерс», который начал пятый сезон с восемью подряд домашними результативными матчами.
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