Политолог Бортник: Украине нужно искать военных наемников в Африке и Азии

Украинская сторона будет вынуждена искать новых бойцов для армии в Африке и Азии. Об этом заявил руководитель института анализа и менеджмента политики на Украине Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
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