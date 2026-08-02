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Конструкция корабля Орион, облетевшего Луну. Как он смог пережить вход в атмосферу Земли со скоростью 40 тысяч км/час

Конструкция корабля Орион, облетевшего Луну. Как он смог пережить вход в атмосферу Земли со скоростью 40 тысяч км/час

Конструкция корабля Орион, облетевшего Луну. Как он смог пережить вход в атмосферу Земли со скоростью 40 тысяч км/час 11 апреля 2026 года в Тихом океане в 2000 милях от побережья Калифорнии приводнилась спускаемая капсула корабля Орион, который с 4 астронавтами облетел Луну.

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Комментарии
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Yvan
Этот полёт - очередная брехня пиндосов. Империя Лжи.
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1 м.
СЭМЭН Иваницкий
и к бабке не ходи))
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1 м.
Игорь Максаков
В ангаре 18 ещё не то снимут!
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1 м.