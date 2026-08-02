Конструкция корабля Орион, облетевшего Луну. Как он смог пережить вход в атмосферу Земли со скоростью 40 тысяч км/час 11 апреля 2026 года в Тихом океане в 2000 милях от побережья Калифорнии приводнилась спускаемая капсула корабля Орион, который с 4 астронавтами облетел Луну.