Конструкция корабля Орион, облетевшего Луну. Как он смог пережить вход в атмосферу Земли со скоростью 40 тысяч км/час 11 апреля 2026 года в Тихом океане в 2000 милях от побережья Калифорнии приводнилась спускаемая капсула корабля Орион, который с 4 астронавтами облетел Луну.
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