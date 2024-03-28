В Петербурге оперативники задержали двух женщин-наркосбытчиц

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны две жительницы Невского района, 29 и 35 лет, занимавшиеся распространением наркотиков на территории города.
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