В Германии предложили провести «пробные переговоры» с властями Афганистана

Специальный представитель правительства Германии по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (СвДП), на фоне разговоров о более последовательной миграционной политике, выступил за налаживание контактов с лидерами «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 7 сентября пишет немецкая газета Welt am Sonntag.
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