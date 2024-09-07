В Германии предложили провести «пробные переговоры» с властями Афганистана

Специальный представитель правительства Германии по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (СвДП), на фоне разговоров о более последовательной миграционной политике, выступил за налаживание контактов с лидерами «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 7 сентября пишет немецкая газета Welt am Sonntag.