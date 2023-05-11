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ТАСС: россиянам хотят разрешить использовать маткапитал для оплаты детских спортсекций

ТАСС: россиянам хотят разрешить использовать маткапитал для оплаты детских спортсекций

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей.

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