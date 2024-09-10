Дрон ВСУ помог «Ахмату» уничтожить две группы украинских солдат под Курском

Украинский дрон помог бойцам спецназа «Ахмат» уничтожить две группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в пленении и избиении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области.
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