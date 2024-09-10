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Дрон ВСУ помог «Ахмату» уничтожить две группы украинских солдат под Курском

Дрон ВСУ помог «Ахмату» уничтожить две группы украинских солдат под Курском

Украинский дрон помог бойцам спецназа «Ахмат» уничтожить две группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в пленении и избиении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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