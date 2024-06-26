Диетолог Журавлева: про диеты нужно забыть и заменить их индивидуальным питанием

Слово "диета" несет для людей негативный посыл и приравнивается к дискомфортным ограничениям. При этом смысл в какой-либо систематизации питания есть только в случае, если человек может придерживаться ее всю жизнь.
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