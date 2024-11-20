В Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия

Появление у Украины ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания, заявила заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл.
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