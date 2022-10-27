В Петрозаводске на «Кургане» построят спортивный центр

Власти Карелии сейчас активно занимаются решением вопросов, связанных с судьбой Кургана. Недавно на заседании с общественными деятелями обсуждались вопросы создания площадки для спортивного туризма и облагораживания троп для транзитных маршрутов.
Власти Карелии сейчас активно занимаются решением вопросов, связанных с судьбой Кургана. Недавно на заседании с общественными деятелями обсуждались вопросы создания площадки для спортивного туризма и облагораживания троп для транзитных маршрутов.
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