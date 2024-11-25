Виктор Андронаки: "Отношение к врачам зависит от уровня культуры и воспитания граждан" 

Отношение к врачам зависит от уровня культуры и воспитания отдельно каждого человека, и это воспитание у нас в Молдове страдает на всех уровнях, начиная с воспитания в семье, с воспитания в обществе, в школе.
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