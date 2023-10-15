Петржела допустил, что Семак в будущем сможет работать в сборной Чехии

Властимил Петржела рассказал, при каких условиях Сергей Семак может получить работу в сборной Чехии. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о перспективах нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака.
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