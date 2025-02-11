В Совете Федерации рассмотрят закон об индексации военных пенсий

На заседании Совета Федерации 12 февраля палата рассмотрит ряд социально значимых законов. Среди них — поправки о защите граждан от получения кредита по уговорам мошенников, ожидаемый в обществе закон о повышении пенсий военнослужащих на уровень инфляции.