В Совете Федерации рассмотрят закон об индексации военных пенсий

На заседании Совета Федерации 12 февраля палата рассмотрит ряд социально значимых законов. Среди них — поправки о защите граждан от получения кредита по уговорам мошенников, ожидаемый в обществе закон о повышении пенсий военнослужащих на уровень инфляции.
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