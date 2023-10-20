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"Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.

"Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.

Politiki.net Сначала почему инициатива российских парламентариев оказалось невостребованной: - В Правительстве Российской Федерации нашлись "адвокаты", популярно объяснившие, что инициатива не учла уже установленную КоАП ответственность за мелкое хулиганство.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
И откатами и убеждениями. Я ведь помню как Путин доказывал нам с экрана. что рабочие - эмигранты будут полезны для экономики страны.
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33 мин.
NADEGDA PAYNYH
Председатель Конституционного суда,мне кажется,по- возрасту,в отставку должен топать. А то его судьи заговариваться стали довольно часто. Они сами то понимают,что иногда пишут?
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33 мин.
Владимир Ершов
Наверное в ближайшем будущем будет повтор 37-го года, где лес будут валить на делянах много чиновников
Ответить
13 мин.

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