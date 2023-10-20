"Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.

Алексей Смирнов И откатами и убеждениями. Я ведь помню как Путин доказывал нам с экрана. что рабочие - эмигранты будут полезны для экономики страны.

NADEGDA PAYNYH Председатель Конституционного суда,мне кажется,по- возрасту,в отставку должен топать. А то его судьи заговариваться стали довольно часто. Они сами то понимают,что иногда пишут?