Еще один этап благоустройства Реадовского парка оценивается в 107 миллионов рублей

Все работы должны завершиться до 30 августа Мэрия оценила новый этап благоустройства Реадовского парка в 107 миллионов рублей, следует из соответствующего тендера на портале госзакупок, который появился 10 февраля.
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