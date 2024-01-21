Режиссёр Алексей Учитель ответил, когда нужно запрещать фильмы

После скандала с «Матильдой» вся съёмочная группа переживала сильный стресс. Народный артист России, кинорежиссёр и сценарист Алексей Учитель в эфире «Открытой студии» назвал единственную причину, по которой можно запретить фильм — нарушение законодательства.
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