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Гол Наместникова не спас «Виннипег» от поражения в Бостоне

В НХЛ лидер Восточной конференции «Бостон» обыграл второй клуб «Запада» «Виннипег» — 4:1. У гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников, который сравнял счет в первом периоде.

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