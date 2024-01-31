Буксир «Берингов пролив» освободил изо льда застрявший танкер «Остров Сахалин»

Российский танкер «Остров Сахалин» освободили из дрейфующих льдов в Охотском море. Он продолжит плыть в Находку, сообщил РИА «Новости» начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
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