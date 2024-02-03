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Порошенко: киевские власти врут украинцам о «чае в Крыму»

Порошенко: киевские власти врут украинцам о «чае в Крыму»

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что обстановка на поле боя сильно отличается от того, как о ней рассказывают власти страны, Вооружённым силам Украины необходимо больше оружия от западных государств.

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