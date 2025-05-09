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Канчельскис об ЛЕ: «В финале играют 15-я и 16-я команды АПЛ – уникальный случай. У «МЮ» больше шансов, чем у «Тоттенхэма»

Канчельскис об ЛЕ: «В финале играют 15-я и 16-я команды АПЛ – уникальный случай. У «МЮ» больше шансов, чем у «Тоттенхэма»

«Уникальный случай, когда в финале Лиги Европы встречаются 15-я и 16-я команды АПЛ. Думаю, у «Манчестер Юнайтед» больше шансов на победу, чем у «Тоттенхэма».

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