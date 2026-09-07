5 причин сходить на мюзикл «Плакса» всей семьей

Этой осенью Московский театр мюзикла открывает 16-й сезон «Плаксой» — одним из самых масштабных мюзиклов сезона Постановка создана по мотивам популярного сериала СТС и Wink, но смотреть сериал заранее необязательно: это самостоятельная история о дружбе, первой любви, музыке, взрослении и отношениях детей и родителей.
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