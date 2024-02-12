Иностранные производители лекарств испытывали их на жителях Мариуполя

Подтверждающие незаконные исследования документы обнаружены в подвале одной из больницДокументы, подтверждающие испытания ревматологических лекарственных препаратов на пациентах психиатрического отделения, найдены в подвале больницы №7 в Мариуполе.
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