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Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир
Владимир

В  Саратове  поставлены  затруднённые  условия  оформления  ГРАЖДАНСТВА  ,  так  мигранты  едут  в  УФУ  и  за  деньги  безпрепятственно  оформляют  Право  на  гражданство  в России !

Профиль пользователя eval15mailru
eval15mailru

Да прав автор, что это направление работы провалено. Забюрократизировали цифровизацией умы чиновников, а они все больше отдаляются от реальной жизни, реально мыслить и выстраивать политику скоро никто не сможет

Профиль пользователя Андрей Андрей
Андрей Андрейизменено

Только идио.....мист может называть народы, которые не имели исторического места осёдлости на территории РСФСР "согражданами" - это всё равно, если испанец будет называть "согражданами" прибалтов. Испанец этого никогда не сделает. Пусть приезжают работать, везут семьи - должны быть деньги на их содержание пока ищет работу и все обучение и лечение в посольствах этих стран.