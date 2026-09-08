Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.
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В Саратове поставлены затруднённые условия оформления ГРАЖДАНСТВА , так мигранты едут в УФУ и за деньги безпрепятственно оформляют Право на гражданство в России !
Да прав автор, что это направление работы провалено. Забюрократизировали цифровизацией умы чиновников, а они все больше отдаляются от реальной жизни, реально мыслить и выстраивать политику скоро никто не сможет
Только идио.....мист может называть народы, которые не имели исторического места осёдлости на территории РСФСР "согражданами" - это всё равно, если испанец будет называть "согражданами" прибалтов. Испанец этого никогда не сделает. Пусть приезжают работать, везут семьи - должны быть деньги на их содержание пока ищет работу и все обучение и лечение в посольствах этих стран.