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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеррард – Мак Аллистеру: «Пусть за тебя говорит игра. Стабильность, высочайший уровень, опыт – покажи, что ты футболист международного класса. «Ливерпуль» вознаградит»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на высказывание хавбека команды Алексиса Мак Аллистера .

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