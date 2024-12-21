Вучич анонсировал визит Фицо в Москву из-за отказа Украины продлить транзит газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за отказа Украины продлить транзит российского газа через свою территорию, рассказал президент Сербии Александр Вучич.
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