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Вучич анонсировал визит Фицо в Москву из-за отказа Украины продлить транзит газа

Вучич анонсировал визит Фицо в Москву из-за отказа Украины продлить транзит газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за отказа Украины продлить транзит российского газа через свою территорию, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

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