Русская весна

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Между Белым домом и Зеленским «глубокое недоверие», — NYT

Между Белым домом и Зеленским «глубокое недоверие», — NYT

Администрация президента США относится к властям Украины, включая Владимира Зеленского, не совсем так, как это демонстрируется в СМИ, пишет в своей авторской колонке для New York Times трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.

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