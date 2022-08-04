Между Белым домом и Зеленским «глубокое недоверие», — NYT

Администрация президента США относится к властям Украины, включая Владимира Зеленского, не совсем так, как это демонстрируется в СМИ, пишет в своей авторской колонке для New York Times трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.
Администрация президента США относится к властям Украины, включая Владимира Зеленского, не совсем так, как это демонстрируется в СМИ, пишет в своей авторской колонке для New York Times трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.
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