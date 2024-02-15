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Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США

Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США

Представитель Белого дома Кирби призвал РФ «держаться подальше» от выборов в США Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби посоветовал России и ее президенту Владимиру Путину «держаться подальше» от выборов в США в ноябре 2024 года.

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