Россиянам рассказали, как сэкономить при походе в магазин

Приходя в магазин за определенными товарами, велик риск уйти оттуда с незапланированными покупками. Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина дала советы, как не тратить лишнего в магазине.
Приходя в магазин за определенными товарами, велик риск уйти оттуда с незапланированными покупками. Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина дала советы, как не тратить лишнего в магазине.
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