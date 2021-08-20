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Россиянам рассказали, как сэкономить при походе в магазин

Россиянам рассказали, как сэкономить при походе в магазин

Приходя в магазин за определенными товарами, велик риск уйти оттуда с незапланированными покупками. Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина дала советы, как не тратить лишнего в магазине.

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