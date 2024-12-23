Семейная ипотека: Что ожидает граждан после прямой линии с главой государства? Ирэн ОрлонскаяТрадиционная прямая линия с Владимиром Путиным стала важным событием для обсуждения социальных вопросов, касающихся жизни граждан.
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