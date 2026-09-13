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Царьград

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De Gelderlander: игрока повредили в перерыве матча в Нидерландах

De Gelderlander: игрока повредили в перерыве матча в Нидерландах

Матч в Нидерландах прерван из-за нападения: игрок "Эйсселмервогелс" Кьермо Дюмай получил травмы. Инцидент случился в дерби против ГВВВ после первого тайма.

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