Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что на данный момент не запланирован телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении перед саммитом ОДКБ, назначенным на 23 ноября в Минске.
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