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ООН подтверждает аномалии в мировом круговороте воды

ООН подтверждает аномалии в мировом круговороте воды

ЖЕНЕВА (ИА Реалист). 17 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала ежегодный доклад «Состояние глобальных водных ресурсов», в котором указала, что мировой круговорот воды становится всё более аномальным и непредсказуемым, а водная безопасность сталкивается с долгосрочными рисками.

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