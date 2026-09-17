ООН подтверждает аномалии в мировом круговороте воды

ЖЕНЕВА (ИА Реалист). 17 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала ежегодный доклад «Состояние глобальных водных ресурсов», в котором указала, что мировой круговорот воды становится всё более аномальным и непредсказуемым, а водная безопасность сталкивается с долгосрочными рисками.
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