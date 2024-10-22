Военный эксперт Онуфриенко: Карта боевых действий в зоне СВО сильно изменилась

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал об обстановке на фронте. Об этом пишет телеканал «360». В Курской области российские войска добились успеха, взяв под контроль ключевые трассы и уничтожая бегущего противника.
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