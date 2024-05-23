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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Экономист Лобода дал прогноз по возвращению курса доллара к 100 рублям

При ослаблении рубля к концу лета из-за новых санкций, геополитической обстановки, падения цен на нефть и негативных из-за этого последствий для бюджетных доходов страны, курс доллара может вернуться к отметке в 100 рублей.

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