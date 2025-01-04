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Костя Цзю хочет тренировать сыновей: «Я предложил им приехать на лагерь в Россию»

«Тренировать сыновей? Я уже сделал им предложение. Разумеется, они уже взрослые мальчики и решают сами.

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