Законы, вступающие в силу с 12 июля

Внесены изменения в закон о публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Установлены специальные правила отчуждения имущества Фонда развития территорий, расположенного в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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