Fashion United: Беатрис Падин покинула Inditex через 25 лет работы

Беатрис Падин, руководитель направления Zara Womenswear, покинула Inditex после 25 лет работы. Ее место займет Альфредо Ферро Варела, ранее возглавлявший Zara Basic, подтвердило руководство Inditex в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV).
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